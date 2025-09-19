東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値148.00高値148.27安値146.77 150.09ハイブレイク 149.18抵抗2 148.59抵抗1 147.68ピボット 147.09支持1 146.18支持2 145.59ローブレイク ユーロドル 終値1.1788高値1.1848安値1.1750 1.1939ハイブレイク 1.1893抵抗2 1.1841抵抗1 1.1795ピボット 1.1743支持1 1.1697支持2 1.1645ローブレイク