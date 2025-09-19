女優の森七菜（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。出演映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開、監督奥山由之）でのオフショットが反響を呼んでいる。森は「tanegashima.」とのみコメント。映画のロケ地・鹿児島県種子島の海を見つめる後ろ姿や、制服姿のオフショットをアップした。また、砂坂翔子役・白本彩奈との2ショットも披露。顔にパックを貼ったまま寄り添うお茶目な姿も公開し、白本との仲の良さをうかが