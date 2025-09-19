17LIVEは、ケンタッキーフライドチキン公式モバイルアプリとの初のコラボイベント『推し活はKFCでアゲてけ！KFC LOVERS決定戦』の第1弾を、9月18日から22日にかけて開催中だ。 （関連：17LIVE、初の女性プロライバーが誕生イチナナライバー「き-ぽん」と4人目の契約締結へ） 本イベントでは、参加ライバーの配信画面上部に表示されるバナーからアプリをダウンロードでき、期間内に行