日本道路交通情報センターによりますと、きょう（19日）午前7時前、岡山市南区妹尾西付近の国道2号・上りで乗用車2台が絡む事故がありました。事故により3車線のうち1車線が規制されています。 【地図】国道2号で約10キロの渋滞乗用車2台が関係する事故 事故の現場地図を見る この影響で現場付近を先頭に約10キロの渋滞が発生しているということです。（午前7時40分現在）