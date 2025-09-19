○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０日・全国消費者物価指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １５：００独・生産者物価指数 １５：００英・小売売上高 １５：４５仏・企業景況感指数 ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：サツドラＨＤ，コーセル 出所：MINKABU PRESS