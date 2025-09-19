部署のリーダーの責任感から仕事を自分で抱え込み、残業続きになっていないだろうか？実は部下に仕事を任せたほうが、チームも自分も生産性が上がっていく。毎回細かく指示するのが面倒なら、システム化してしまえばいい。多くの管理職を指導してきた筆者が、正しい仕事の任せ方を解説する。※本稿は、岡本文宏『効率アップ！チーム力アップ！モチべーションアップ！リーダーの任せる技術』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したもの