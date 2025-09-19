― ダウは124ドル高と5日ぶりに最高値を更新、米利下げ再開を好感しハイテク株を中心に買い優勢 ― ＮＹダウ 46142.42 ( +124.10 ) Ｓ＆Ｐ500 6631.96 ( +31.61 ) ＮＡＳＤＡＱ 22470.72 ( +209.40 ) 米10年債利回り4.107 ( +0.026 ) ＮＹ(WTI)原油 63.26 ( -0.79 ) ＮＹ金 3678.3 ( -39.5 ) ＶＩＸ指数15.70 ( -0.02 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45595 ( +