北海道・釧路警察署は2025年9月18日、住所年齢不明の男が住居侵入の疑いで逮捕されたと発表しました。男は2025年9月18日午後9時すぎ、釧路市内の会社員の男性（38）の住宅敷地内に侵入した疑いが持たれています。男性宅の隣の家の住人から「夫がのぞきの男を捕まえている」と110番通報がありました。男は、侵入した男性宅の敷地内から隣の家をのぞいていたとみられ、110番通報の直後、隣の家の住人が男を現行犯逮捕しました。警察