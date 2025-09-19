新加入の仲間へ、最高のプレゼントだ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月18日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得し、この日誕生日を迎えた、新加入の東城りお（連盟）を祝福した。【映像】金髪の野獣が吠える！鈴木大介、トップを決めた満貫のアガリ第1試合は東城が東場で親跳満をツモるなど順調な試合運びを見せるも、南場でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）の親倍満ツモに屈し3着。当試合は東家からU-NEXT Pirates