韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、上位を維持していた日本人練習生のマサト（21歳）が、大幅にランクダウンしまさかの脱落となり、驚きの声が上がった。【映像】残酷すぎる…イケメン練習生の脱落が決まった瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行され