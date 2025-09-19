大谷翔平選手が所属するドジャースの生きるレジェンド・カーショー投手が、今季限りで引退することになりました。【映像】ドジャースのカーショー投手 今季限りで引退ドジャースは18日、クレイトン・カーショー投手（37）が今シーズン限りで引退し、レギュラーシーズンでの最終先発は、20日になると発表しました。カーショー投手はドジャース一筋18年で、チームの大黒柱でした。一昨年には肩を故障し再起絶望とされましたが