特殊詐欺などの被害金が洗浄される、いわゆる「マネーロンダリング」が問題となる中、口座の不正な譲渡を厳罰化する法改正などについて話し合う検討会が始まりました。【映像】検討会の様子「匿名・流動型犯罪グループへの対策を警察の最重要課題と位置づけまして、しっかりと取り締まり等対策を進めています」（警察庁・大濱健志組織犯罪対策部長）警察庁によりますと、7月までの特殊詐欺の被害額は全国で約722億円で、過去最