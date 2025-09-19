マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」が、19日から一部の医療機関や薬局にスマートフォンを持っていくだけで使えるようになります。【映像】「マイナ保険証」スマホ利用可能に「マイナ保険証」をスマートフォンで使うためには、事前にマイナンバーカードを医療機関などへ持参して情報を登録するなどの手続きが必要です。スマホ1台につき1人分を登録して利用できますが、15歳未満は原則、登録できません