東京都の小池知事は都内にある国連大学の創立50周年記念式典に出席し、「国連との協力関係を深め持続可能な世界の実現に貢献したい」と述べました。【映像】小池知事のコメント「東京都は持続可能な世界の実現に貢献するため国連や国内外の機関、都市との協力関係をより深めて行きたいと考えています」（東京都小池知事）小池都知事は18日、東京・渋谷区で、国連大学の創立50周年を記念する式典に出席しスピーチしました。ス