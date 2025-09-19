カイロにあるエジプト考古学博物館のメインギャラリー/Mohamed El-Shahed/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）エジプト当局は現在、３０００年前に起源を持つ黄金の腕輪の行方を追っている。腕輪はかつてファラオが所有していたもので、カイロのエジプト考古学博物館から消失した。ラピスラズリのビーズで飾られたこの黄金の腕輪は、タハリール広場にある博物館の修復研究室で目撃されたのを最後に姿を消した。エジプト観光考古省が声明で