アメリカのトランプ大統領は、イギリスによるパレスチナの国家承認の方針に同意しない考えを示しました。【映像】ガザ地区の様子イギリスを国賓として訪問中のトランプ大統領は18日、スターマー首相とガザ問題やウクライナ情勢について協議しました。ガザ問題をめぐり、イギリスはガザでの人道危機を深刻化させたイスラエルへの対応として、パレスチナを国家承認する方針を示しています。「この点ではスターマー首相と意見が