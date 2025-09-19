俳優の夏川結衣（57）が、蒼井優・神野三鈴が所属する芸能事務所「taft」を退所していた。1日に、ホームページで「夏川結衣が退所致しました」と伝えられた。【写真】夏川結衣、蒼井優と共演した映画「家族はつらいよ」の舞台あいさつXでも「このたび、弊社所属の夏川結衣は、2025年8月31日をもちまして退所いたしました。ご支援をいただきました皆様に、心より御礼申し上げます」と報告されている。夏川は1968年6月1日生ま