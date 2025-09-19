俳優で歌手の松下洸平が13日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30〜15:55)にゲスト出演。自身の半生について語った。松下洸平○高校時代の葛藤「自分は本当に美術だけなのか?」画家である母親の影響で、「子供のころから絵描きさんになりたいと思ってて。高校までは美術科に通ってた」と明かした松下。高校3年生になり、「美大を受験するか」と考えていたが、「自分は本当に美術だけなのか? ほかに