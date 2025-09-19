SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「和」でした！■解説上から読むと「緩和（かんわ）」左から読むと「昭和（しょうわ）」右に向かって読むと「和風（わふう）」下に向かって読むと「和解（わかい）」パッと思い浮かびましたか？YouTube