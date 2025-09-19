猛暑の中、長袖姿で迫真演技９月上旬の午前10時、千葉県のJR松戸駅前広場（松戸市）には多くの群衆が集まっていた。「よーい、スタート！」の声がかかると、群衆は一斉に広場に面する大きなモニターを見つめる。その中の１人の女性が、驚きの表情を浮かべ、群衆をかき分けて走り出した。それを追うように、もう１人、若い男性も走り出し──。実はこれ、10月期日テレ土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の撮影である。男女はW主演の間