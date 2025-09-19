3人組ロックバンド「バステッド」のジェイムス・ボーンが、非公開の健康上の理由により、「バステッドvsマクフライ」ツアーを降板した。1990年代を代表するライバルのポップロックグループ2組は、9月から10月にかけてどちらが良いバンドかの白黒をつける対バンライブ。しかし、ジェイムスは「ショーで演奏できるほどの健康状態ではない」として、降板を発表した。 【写真】冗談だったはずのマクフライ