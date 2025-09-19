ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í1Éô¤ÎÅì³ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿L¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç½é¥´¡¼¥ëÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎFC GRASIONÅì³ë¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿FW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿°ìÀï¤Ç¡Ö¿À¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£34ºÐ¤ÎL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¾¾ËÜ»³²í¤Ë²ÃÆþ¡£¤µ