イーロン・マスク氏の電気自動車メーカーであるテスラが、ドアハンドルの再設計に取り組んでいるとBloombergが報じています。Tesla Is Redesigning Door Handles That Drew Scrutiny Over Safety - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/tesla-is-redesigning-door-handles-that-drew-scrutiny-over-safetyTesla is redesigning its door handles following safety probe, Bloomberg investigation | Tech