高騰を続ける首都圏のマンション価格。少しでもお得に購入しようと、価格が手頃な「割安」な中古マンションに注目している方も多いのではないでしょうか。 しかし、その「割安」には理由があります。中には、将来あなたの資産を蝕む、非常に危険なリスクが隠されているかもしれません。 今回は、らくだ不動産代表取締役CEOの大西倫加さんと、らくだ不動産株式会社取締役副社長COOの山本直彌さんが、割安中古マンションの裏に潜む