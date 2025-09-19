お笑いコンビ・千鳥のノブ（45）が、17日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系／毎週水曜後8：00）に出演。動画配信サービスを一時的に解約した理由を明かした。【写真あり】「モデルかと」「美男美女」千鳥ノブの姪っ子＆甥っ子“顔出し”ショットこの日は「パパはつらいよ大賞」というテーマで、子どもを持つ父親ならではのエピソードをトークする企画。仕事をしている父親の姿について語り合うシーン