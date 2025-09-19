2025年9月18日、札幌市中央区の住宅敷地内でクマ3頭が目撃されました。クマが目撃されたのは、札幌市中央区円山西町2丁目の住宅敷地内です。18日午後5時半ごろ、帰宅した50代の女性が部屋の中から外を見たところ、親グマ1頭と子グマ2頭の合わせて3頭が敷地内にいるのを目撃しました。その後、飼っている犬が吠えたあと、3頭は山の方へ消えていったということです。親グマは体長約1.5メートル、子グマは体長約50センチほどだ