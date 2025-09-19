気象庁は１９日、カムチャツカ半島付近で起きた大規模地震を受けて、北海道から沖縄県にかけての沿岸部に津波予報を出した。相模湾・三浦半島も対象で、予想される波の高さは２０センチ未満。「若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はない」としている。同庁によると、地震は１９日午前３時５８分ごろに発生し、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）７・８と推定される。海面変動は今後１日程度は継続する可能性が高いと考え