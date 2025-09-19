エイベックス松浦勝人会長が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。異例の“ハーレムショット”を公開した。松浦氏は「これが、俺のハーレム！」とだけ記述。左右に座った美女に挟まれ、楽しそうに左右の親指を立てている華やかなショットをアップした。はだけたシャツからは白いシャツ越しに鍛えたボディーもうかがえ、若々しさが際立っている。そして松浦氏は「#ヒカル」とハッシュタグも添えた。人気ユーチューバーのヒカルが14