今回、Ray WEB編集部はSNSを巡るトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公にはさやという、インフルエンサーの友だちがいます。ある日彼女と一緒に遊園地へ行った主人公。さやから「一緒に写真を撮ろう」と言われ、OKした主人公でしたが……？許可なく自分の写真をSNSに投稿されて、戸惑う主人公。心ないコメントもあり、傷ついている様子です。なぜさやは許可なく主人公との写真を、SNSに投稿したのでしょうか