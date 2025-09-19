これからの人生をどう生きたいか。そこに欠かせないのがお金との上手な付き合い方です。増やすため投資に挑戦したい、家計を見直したい、今ある資産を守りたい…暮らし全体に役立つ“お金の知恵”を、専門家とともに考えるこの連載。資産運用から日々の家計管理まで、あなたの“安心”につながるヒントをお届けする実践マネー講座。第１回は「多要素認証の最前線 〈パスキー〉とは」です【表】比べてみた！パスワードとパスキーの