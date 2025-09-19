元阪神のジャスティン・ボーア氏はブルワーズの球団スタッフとして活躍中「オヒサシブリ！ゲンキですか？」。どこかで聞いたことのある日本語。元阪神のジャスティン・ボーア氏だ。2020年にメジャー通算92本塁打の長打力を買われて阪神入り。「バースの再来」と期待された助っ人だ。「今はミルウォーキー・ブルワーズの選手育成部門で働いています。ドラフトされたばかりの若い選手からメジャーリーガーまで幅広く関わっています