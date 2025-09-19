【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、意味不明弾→野手の頭上を爆速通過9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“爆速弾”を解説陣が大絶賛した。8回裏。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ここまでドジャース打線を3点に抑えていたフィリーズ先発の左腕ヘスス・