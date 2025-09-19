【日本】 日銀政策金利（9月）時刻未定 予想0.5%前回0.5%（日銀政策金利) 消費者物価指数（8月）08:30 予想2.9%前回3.1%（前年比) 予想2.7%前回3.1%（生鮮食料品除くコア・前年比) 【NZ】 貿易収支（8月）07:45 予想N/A前回-5.78億NZドル（貿易収支) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（9月）08:01 予想-18.0前回-17.0（GfK消費者信頼感調査) 公共部門ネット負債（8月）15:00 予