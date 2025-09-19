女優の杏（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。仙台旅行を満喫したことを伝えた。杏は「夏休み旅行で宮城県気仙沼市に行ってきました！5泊6日で海鮮をたくさん食べました！」と書き出すと、サメのレプリカをバックにピースする様子を公開。刺身や海鮮定食、ピザなど、仙台グルメの写真もアップした。さらに「『もうかの星』と言うモウカザメの心臓のお刺身を初めて食べたのですがおいしくてびっくりしました何もかも