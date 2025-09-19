韓国・釜山で開催中の「第30回釜山国際映画祭」（26日まで）で現地時間18日、〈アジア映画の窓部門〉に正式出品された『恋愛裁判』の公式上映が行われた。上映前には、主演を務める齊藤京子と深田晃司監督が映画の殿堂オープンシネマで行われた野外グリーティングに登場した。【画像】「第30回釜山国際映画祭」オープニングセレモニーに参加した齊藤京子収容人数5000人規模の大スクリーンを背に、齊藤と深田監督がそれぞれ韓国