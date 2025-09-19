※2025年6月撮影トップ画像、南千住駅から回向院の前を通り、延命寺で首切地蔵を拝んで、隅田川貨物ターミナルへの貨物線を跨線橋で越えて地上に下り貨物線の横を西に歩いています。頭上を東京メトロ日比谷線の高架が横切っています。目指していた浄閑寺に到着。南千住駅から1km強でした。※2025年6月撮影山門に元禄と刻まれたお地蔵さまと延命寺にもあった「あらかわの史跡･文化財」のパネルがあります。※2025年6月撮影パネルの