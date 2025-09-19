9月18日、最新の男子FIBAランキングが発表された。 各大陸の大会を終え、「FIBAユーロバスケット2025」で優勝を飾ったドイツ代表が順位を1つ上げて2位に。準優勝のトルコ代表が15ランクアップを果たし、12位に急浮上した。 ランキングのトップ10ではアメリカ代表が1位、フランス代表が4位、アルゼンチン代表が8位をキープ。「FIBAアジアカップ2025」で3連覇を達成したオーストラリア代表が6位に順位