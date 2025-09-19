【欧州CLリーグフェーズ第1節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-0(前半0-0)ナポリ<得点者>[マ]アーリング・ハーランド(56分)、ジェレミ・ドク(65分)<退場>[ナ]ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(21分)<警告>[ナ]マッテオ・ポリターノ(52分)観衆:49,531人