【欧州CLリーグフェーズ第1節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 5-1(前半3-1)ガラタサライ<得点者>[フ]オウンゴール2(37分、45分+4)、ジャン・ウズン(45分+2)、ヨナタン・ブルカルト(66分)、アンスガー・クナウフ(75分)[ガ]Y. Akgün(8分)<警告>[フ]ヨナタン・ブルカルト(5分)[ガ]O. Buruk(49分)観衆:58,700人└CLデビューの堂安律が前半の逆転2発に絡む!! フランクフルトが初戦でガラタサライに5-1大勝