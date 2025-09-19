[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節 フランクフルト 5-1 ガラタサライ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節が18日に開催され、MF堂安律が所属するフランクフルト(ドイツ)はホームでガラタサライ(トルコ)に5-1で勝利した。堂安は右サイドハーフのスタメンで欧州CLデビューを果たし、2得点に絡む活躍。後半39分までプレーした。両チームの第2節は30日に行われ、フランクフルトは敵地でアトレティコ・マドリー(ス