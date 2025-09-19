¡Ú²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¡Û(¥»¥ó¥È ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥Ñ¡¼¥¯)¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 1-2(Á°È¾0-0)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Ë]¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó(90Ê¬)[¥Ð]¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É2(58Ê¬¡¢67Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Ë]¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó(28Ê¬)¡¢¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó(45Ê¬+2)[¥Ð]¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(45Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(75Ê¬)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(82Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É(90Ê¬+7)´Ñ½°:52,084¿Í