[9.18 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥° 4-1 ¥«¥¤¥é¥È]UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï18Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ½êÂ°¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤Ï¥«¥¤¥é¥È(¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó)¤ò4-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¼éÅÄ¤Ï1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾16Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢1¤«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤äÅª³Î¤Ê¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÂç¤­¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢7Ê¬´Ö¤Ç¤Î3¥´¡¼¥ëÌÔ¹¶¤ò