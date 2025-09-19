19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円高の4万5650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 46306.62円ボリンジャーバンド3σ 45650.00円19日夜間取引終値 45330.81円ボリンジャーバンド2σ 45303.43円18日日経平均株価現物終値 44920.00円5日移動平均 44355.01円ボリンジャーバンド1σ 44155.00円一目均衡表・転換線 4