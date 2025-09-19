19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.5ポイント高の3162ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3199.51ポイントボリンジャーバンド3σ 3169.36ポイントボリンジャーバンド2σ 3162.00ポイント19日夜間取引終値 3158.87ポイント18日TOPIX現物終値 3142.20ポイント5日移動平均 3139.20ポイントボリンジャーバンド1σ 3123