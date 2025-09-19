テレ東では、前半9月23日(火)深夜24時45分～深夜1時15分／後半9月30日(火)深夜24時30分～深夜1時で即“今日”型トークバラエティ、「即今日話(そっきょうばなし) -今日の出来事だけのトークバトル-」を放送します。 披露するのは、収録当日の深夜０時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、テーマは“１日の中で起きた事”限定の過酷トークバトル！ 今回は、ウエストランド、