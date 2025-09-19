ウクライナ東部ドネツク州で発砲するウクライナ兵士＝8月31日（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は、激戦が続く東部ドネツク州の170平方キロと9集落でロシア軍を掃討したと表明し「反転攻勢」に出ていると訴えた。「ロシア軍に大きな損害を与え、大規模な攻勢を実行する能力を奪っている」と強調した。18日の動画声明で述べた。ドネツク州はロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東部・南部4