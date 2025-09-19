MLBがアマチュア選手に対するチーム関係者の視察やデータ収集を冬の数カ月間禁止すると発表した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。対象は高校生が10月15日〜1月15日、大学生が11月15日〜1月15日で、この期間を設けることで「若い選手の酷使を抑制し、将来プロ野球を目指す中で健康を維持することを目指す」としている。対象となる活動は、試合やショーケース、トレーニング、その他「投げる、打つ、捕る、守る」