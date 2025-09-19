トランプ政権による「メディアへの圧力」に対し、オバマ元大統領らが批判の声を上げた/Scott Olson/Getty Images/File（ＣＮＮ）米保守系活動家チャーリー・カーク氏を射殺した容疑者に関する司会者の発言が物議を醸し、同司会者の番組が無期限で中止されたことについて、米国内で批判が強まっている。民主党は１８日、メディアに圧力をかけたとして連邦通信委員会（ＦＣＣ）トップの辞任を求める考えを示したほか、エンターテイン