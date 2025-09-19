◎全国の天気北日本と北陸はからっとした秋晴れとなるでしょう。東海や西日本も晴れ間はありますが、太平洋側を中心に、にわか雨がありそうです。関東は日中も雲が広がりやすいでしょう。◎予想最高気温関東は前日と比べて大幅に低くなります。東京は8℃低い26℃で、風が心地よく感じられそうです。札幌は21℃、新潟は26℃で平年並みでしょう。名古屋と大阪、福岡は31℃の予想です。◎週間予報・大阪〜那覇20日(土)の午後は西日本