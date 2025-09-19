『ロングレッグス』『THE MONKEY／ザ・モンキー』を手がけたスタジオ・NEONが放つ最新ホラー映画『Shelby Oaks』（原題）が、邦題を『シェルビー・オークス』として12月12日より日本公開されることが決まった。併せて、メインビジュアルと本予告が解禁された。【動画】失踪の瞬間を映した一本のビデオテープが届く――『シェルビー・オークス』本予告YouTubeチャンネル登録者数200万人を超えるクリス・スタックマンの初監督作